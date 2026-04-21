MUCHA（ミュシャ）が2026年4月17日（金）、「アイスボディミスト フローズンアロマティック」をMUCHA全店舗およびオフィシャルオンラインストアにて発売した。■涼やかな香りと冷感ミスト精油由来のフローズンアロマティックの香りに、メントールのひんやりとした冷感を重ねたボディミスト。肌にスプレーするとすっと広がり、瞬時にリフレッシュ感をもたらす設計。暑さを感じやすい外出前や移動中、汗ばむシーンにも取り入れやすく