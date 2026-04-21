三重県鈴鹿市の公園で、今年2月に植えられた桜の木6本が切断されているのが見つかり、警察が捜査しています。根元の近くから切断されているのは桜の木。鋭利なもので犯行に及んだとみられています。県によりますと、今月18日の朝、鈴鹿市の県営都市公園「ダイセーフォレストパーク」で、今年2月に植樹した78本の桜のうち6本が切断されているのを、公園を管理する職員が見つけました。切断された6本の桜は、高