各地の桜シーズンが徐々に終わりを迎える中、いま、立谷川の芝桜が見頃となっています。きょうも華やかな景色が訪れる人を楽しませていました。 【写真を見る】ボランティアによって守られる景色春の名物 「立谷川の芝桜」が見ごろ！ 荒地だった場所が美しい景色に（山形） 天童市の春の名物「立谷川の芝桜」です。 大内希美アナウンサー「昼過ぎの天童市。風が強いが川のせせらぎが心地よい。ピンク色の芝桜が河