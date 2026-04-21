原爆投下直後の長崎を舞台にした映画「長崎―閃光の影で―」。 NPT再検討会議の開催に合わせ、ニューヨークで28日に、国連サテライト上映会が開かれます。 「長崎―閃光の影で―」は、日本赤十字社の看護師たちがまとめた手記をもとにつくられた映画です。 一発の原子爆弾で焼き尽くされた長崎のまちで、3人の看護学生が使命を全うしようとした姿を描きます。 アメリカのメデ