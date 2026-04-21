21日午前、阿賀野川を点検していた船が転覆し乗っていた3人が川に投げ出されました。2人は救助されましたが、1人の死亡が確認されています。 21日午前11時ごろ、阿賀野市新保の阿賀野川で小型の船が橋脚に衝突し転覆しました。船の関係者から「ボートが転覆し3人が流された」と消防に通報がありました。 ■目撃者 「転覆した船の上に1人が立った状態、もう1人が後ろにつかまった状態で目の前を流れていった。」