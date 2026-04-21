横綱・大の里の母校から角界入りです。糸魚川市の海洋高校相撲部出身の男性が、大相撲の八角部屋に入門することになり意気込みを語りました。 母校で会見を開いたのは、海洋高校相撲部OBでモンゴル出身のナラントヤー フセルバートルさん(19)です。フセルバートルさんは身長181cm・体重150kgの恵まれた体。3年前に海洋高校に入学し、1年生でインターハイに出場するなど実績を残しました。 八角