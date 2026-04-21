人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）他人の私生活を詮索するとトラブルのもとに。見て見ぬフリが◎。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）重大事件の予感が。ウソや誇張は大きな波紋を呼ぶので控えて。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）意志の