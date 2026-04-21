バレリーナ芸人として活動する松浦景子さんは4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメン俳優との9年前の写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】9年前の松浦景子＆イケメン俳優「9年前の写真出てきました。。」俳優の津山晄士朗さんは20日、自身のXを更新。「そして今日は #松浦景子 さんのお誕生日！！」とつづり、松浦さんとのツーショットを公開しています。津山さんは「実は僕が小学3年生の時に一度共演していて、な