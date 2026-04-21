2026年4月10日〜5月17日まで、埼玉県秩父市内で「あの花」こと『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の15周年記念スタンプラリー『「あの花」15 周年記念スタンプラリー2026 春〜 ちちぶで巡る 15 年の軌跡〜』を開催中だ。『あの花』15周年スタンプラリースポット、『上伊那ぼたん』コラボ情報さらに、秩父が舞台の新作アニメも放送スタート。この春の秩父、ちょっと見逃せない。この春秩父で開催されている『「あの花」1