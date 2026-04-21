こちら、美里町出身の画家・滝下和之さんが描いた「鬼」をモチーフとした作品です。 【写真を見る】「熊本城、今度は壊さないようにします！」人気漫画『キン肉マン』の原作者2人が熊本訪問キン肉マンとコラボの絵画展を鑑賞熊本城復興に寄付も その「鬼」と、1980年代に子ども達が熱狂した漫画のキャラクターがコラボレーションしました。 「鬼」とタッグを組んだのは、漫画「キン肉マン」のキャラ