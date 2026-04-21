中東情勢の悪化の影響で、FDA＝フジドリームエアラインズが、国内線の燃油サーチャージを過去最高の水準に引き上げます。FDAによりますと、国内線の燃油サーチャージについて、5月の発券分を最大で4倍に引き上げます。県営名古屋空港に発着する名古屋－新潟便は700円から2800円、名古屋―福岡便は900円から2900円に、名古屋ー札幌便は1300円から3000円に引き上げられます。