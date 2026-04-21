◇プロ野球パ・リーグ 西武-ソフトバンク(21日、ベルーナドーム)ソフトバンクのスチュワート・ジュニア投手が初回に6失点を許し、降板となりました。初回、先頭からいきなりスリーベースヒットと四球で無死1・3塁のピンチを迎えると、渡部聖弥選手にタイムリーを浴び、先制点を献上。さらに無死満塁から小島大河選手のダブルプレーの間に1点を失います。その後も平沢大河選手、長谷川信哉選手、滝澤夏央選手にタイムリーを許しまし