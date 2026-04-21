大人気アニメ『鬼滅の刃』を科学的に研究した大学教授の“調査報告”が話題を読んでいる。【写真】「夢を壊す？」現実には存在しない竹を咥える禰󠄀豆子「4月20日配信の『読売新聞オンライン』が報じたもので、近畿大農学部の井上昭夫教授が、主人公・竈門炭治郎の妹で、ヒロインでもある禰豆子の“真実”を解き明かしたのです」（全国紙文化部記者、以下同）禰豆子の竹は実在しない？それは、彼女が口にくわえている竹