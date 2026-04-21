天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、2026年11月にもシンガポールを公式訪問される方向で検討が進められていることが分かりました。関係者によりますと、愛子さまは国際親善のため、2026年11月にもシンガポールを公式訪問される方向で検討が進められているということです。2026年は、シンガポールとの外交関係樹立60周年の節目にあたり、滞在中には、大統領への表敬や、公式行事への出席が調整されています。愛子さまは2025年11月、