松江城天守松江市は21日、約70年ぶりとなる国宝・松江城天守の大規模改修の費用が29億円に上り、当初の予定と比べて倍増すると発表した。追加の工事が必要になったことなどが理由。工期は2027年度から3年間としていたが、3年7カ月間に延びる見込みだという。大規模改修は屋根瓦のふき替えや壁面の補修を進める。市の追加調査で天守4階部分の雨漏りや外壁飾りの一部欠損を確認し、費用が上振れした。物価高騰や工期延長に伴い、