◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-中日(21日、長野)巨人先発・則本昂大投手が4回、中日に先制点を与えました。今季3度目の先発マウンドで移籍後初勝利を狙う則本投手。初回は1アウトからヒットで出塁を許しますが、後続を打ち取り無失点で立ち上がります。2回はヒット2本を浴びて2アウト1、3塁のピンチを迎えるも、9番・金丸夢斗投手をサードゴロに打ち取りこの回も無失点。3回も先頭の大島洋平選手、さらに1アウトからボスラー選手にヒ