中道改革連合の山崎正恭衆院議員は２１日の衆院本会議で行われた個人情報保護法改正案の質疑で、防衛装備移転３原則と運用指針の改定を取り上げた。自民党は議題外の発言として中道改革に抗議した。衆院規則は「発言は議題の範囲を超えてはならない」などと規定する。同法改正案は個人情報利用の規制緩和を図るものだが、山崎氏は３原則改定について「具体的な必要性はどこにあるのか」と言及し、装備品輸出に関する国会関与の