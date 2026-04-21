アメリカとイランの戦闘終結に向け焦点となっている2回目の停戦協議をめぐり、イランメディアは先ほど、イラン側の代表団が「まだ派遣されていない」と報じました。協議の実現がさらに不透明になっています。イランの国営メディアは先ほど、アメリカとイランの再協議が予定されているパキスタンに向けて、イラン側の代表団は「派遣されていない」と報じました。アメリカメディアは、双方の代表団が近く現地入りすると報じましたが