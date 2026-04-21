モデルの藤井サチ（29）が21日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。トランプ米大統領の判断に疑問を呈した。米国とイランの停戦期限が日本時間23日午前に迫る中、戦争終結に向けた協議が合意するかどうかは不透明だ。原油価格の高騰など世界中が振り回されている状況に、藤井は「トランプさん、何のために（戦争を）やってるんだろうと思います。誰も得しないようなことで