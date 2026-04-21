NHKドラマ「魯山人のかまど」では、食と美の巨人・北大路魯山人の芸術家としての人生が描かれている。私生活はどうだったのか。魯山人の評伝を読んだライターの村瀬まりもさんは「5回の結婚・離婚の経緯を知ると、妻に対してはモラハラ気質のある人だったとしか思えない」という――。北大路魯山人生誕地 石標（京都市・上賀茂）（写真＝Yanajin33／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■魯山人は「女の敵」だったのかドラマ「魯山