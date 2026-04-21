凛とした佇まいと静かな存在感で知られる俳優・小雪。その印象からは想像しにくい“体育会系気質”や生活感あふれる一面が明らかになった。ストイックさと柔軟さを併せ持つ素顔は、多くの視聴者に新鮮な驚きを与えた。18日に放送されたカンテレのバラエティ番組『おかべろ』(毎週土曜14:28〜)にゲスト出演し、学生時代のスポーツ遍歴や芸能界入りの経緯に加え、日々の掃除術や食へのこだわりまで語り、これまでのイメージを覆すト