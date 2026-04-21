自由民主党・大阪府議会議員団が２１日、大阪府庁内で開催した「ＧＰＴｓ説明会」に参加し「デジタルクローン」を作成した。ＧＰＴｓとはＯｐｅｎＡＩが提供する、プログラミング不要で自分の用途に合わせたＣｈａｔＧＰＴを作成できるサービス。この日、講師として登壇したＣｌｏｎｅＡＩ株式会社・代表取締役の吉永安智氏は、生成ＡＩとデジタルクローンの違いについて「ＡＩ同士に議論させても良い答えが出ると、それ以上