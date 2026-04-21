◆パ・リーグロッテ―オリックス（２１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスが、ミスから先制点を献上した。３回１死一、三塁で山本の遊ゴロを今季初先発だった横山聖がファンブル。併殺コースだっただけに、痛い失点となった。野手の失策は３月２７日の開幕戦（楽天戦・京セラドーム大阪）以来、２個目。しかし１点を追う４回、渡部の２号ソロで追いついた。