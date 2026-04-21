アパレルＥＣ事業者向けのＡＩ画像一括トリミングＳａａＳ「スマートトリミングＡＩ」を開発・運営する株式会社セントラルオフィスは２１日、アパレルＥＣにおける購入失敗の実態と男女差を明らかにするため、全国の２０代〜５０代以上の男女３００名を対象に「アパレル購買行動に関する消費者実態調査」を実施し、結果を公表した。オンラインで服を購入して「失敗した」経験として最も多いのは「サイズ感の違い」（４８%）だ