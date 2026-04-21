◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（２１日・マツダスタジアム）広島が４戦ぶりに先取点を挙げた。４回、１死から小園が左翼線を破る二塁打。坂倉が四球を選び一、二塁とすると、秋山が右翼線へ適時打だ。これで１５日・中日戦（バンテリンＤ）以来の先制点。３連敗ストップへ先手を取った。さらに１死一、三塁から今季初スタメンの野間が右犠飛を放ち、この回２点を先取した。