◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２１日・エスコンフィールド）楽天・浅村栄斗内野手（３５）が今季２号ソロを放った。１点を追いかける４回１死。２ボールから達が投じた真ん中１３１キロスライダーを捉えた。高々と舞い上がった打球は左中間席にギリギリで着弾。今季初めて４番に起用されたベテランが豪快な一撃で試合を振り出しに戻した。浅村は今季、開幕直後は低調な成績が続いたが、復調。１８日のロッテ戦（楽天モバイ