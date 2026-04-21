◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）中日の守備で３回無死一塁、珍しいプレーが起きた。左打席に立った則本が３球目をバント。球が強く転がり、極端にチャージをかけていた三塁手・高橋周が三塁線を破られる形に。その後、三塁ベースに当たって戻ってきた球を処理した高橋周は、二塁をオーバーランした一塁走者の浦田を刺そうと二塁に送球したが、判定はセーフ。井上監督はリクエストしたものの、ジャッジは覆ら