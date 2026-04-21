◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-中日(21日、長野)巨人の則本昂大投手が3回にプロ初ヒットを記録しました。今季3度目の先発となった則本投手は序盤3回を無失点に抑えると、3回裏にノーアウト1塁で中日先発・金丸夢斗投手に対し打席に立ちます。ここで送りバントの構えを見せると3球目、3塁方向へバント。この打球が前に来ていたサードの横を抜け、最後は3塁ベースに当たるヒットとなりました。プロ14年目の則本投手は試合前時点で通算4