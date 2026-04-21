「巨人−中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）ミラノ・コルティナ冬季五輪の女子個人ノーマルヒルと混合団体で銅メダルを獲得した丸山希が、人生初の始球式を務めた。長野県出身で“凱旋（がいせん）登板”となった丸山が、ワンバウンド投球を披露すると大きな拍手と歓声がわき起こっていた。ＳＮＳでも「あれっ？丸山希じゃないの？」、「ナイスピッチングでした」、「希ちゃん〜」
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