「巨人−中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）巨人・則本昂大投手がプロ１４年目で初安打をマークした。三回無死一塁。三塁側へ送りバントをすると、強めのゴロが前進してきた三塁手・高橋の横を抜けた。ボールは三塁ベース付近まで転がり、則本は一塁を駆け抜けた。昨季まではＤＨ制のあるパ・リーグ、楽天でプレーしてきたこともあり、トータル３７打数無安打。今季の成績を含め、４２打席目での初安打となった