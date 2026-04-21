大相撲の春巡業が２１日、東京・足立区の東京武道館で行われた。大関経験者の幕内朝乃山（３２）＝高砂＝は申し合い稽古で小結熱海富士らと１２番で８勝４敗。熱海富士に対して「重い。重くて若い力士とできて良かった」と評した朝乃山。ほかにも王鵬、藤凌駕、平戸海らと相撲を取り「若い人たちとやっていけば、変わってくると思う。昔みたいに稽古の貯金がないので、巡業でいろいろ人とやっていきたい」と続け、意欲的な言葉