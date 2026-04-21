CONVERSEから、人気モデル「ALLSTAR TREKWAVE」をベースにした新作スニーカーが登場♡2026年4月24日より、公式オンラインショップおよび各店舗にて発売されます。春夏トレンド“ガーデンコア”を取り入れた異素材デザインが魅力で、足元からコーデを格上げしてくれる一足。おしゃれも履き心地も妥協したくない女性にぴったりの注目アイテムです♪ 異素材レースが主役のデザイン ALLS