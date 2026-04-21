モデルで女優の本田紗来が２１日、インスタグラムを更新。「大学コーデ」と私服姿を投稿した。黒系の生地にラメの入ったパーカーとショートパンツのアップセット。黒い靴下とブーツで落ち着いた色でまとめ、「最近ゲットしてお気に入り」というネックレスも紹介した。紗来は「朝昼はとっても暑いけど夜は肌寒いから、体調には気にかけて、水分たくさんとってあげてくださいね」とメッセージ。フォロワーからは「かわいすぎる