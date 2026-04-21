家電量販店大手のノジマは、日立製作所の家電事業をおよそ1100億円で買収すると発表しました。ノジマ野島廣司 社長「日立さんの素晴らしい技術を、よりお客様のニーズに合わせることによって、素晴らしい商品を世の中に出せるのではないか」日立側が家電事業を対象とした新たな会社をつくり、ノジマは新会社の株式およそ8割を今年度中に取得する形で買収を行います。買収価格はおよそ1100億円で、ノジマにとっては過去最大