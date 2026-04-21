「マスターズチャンピオン・ＰＧ１」（２１日、宮島）初日恒例のオープニングセレモニーが行われた。全国的に名の通ったベテラン選手ばかりとあって、１人目の湯川浩司（大阪）の登場から場内は大盛り上がり。浜野谷憲吾（東京）は「久々の宮島ですけど、精一杯走ります」と穏やかに話せば、昨年の覇者・森高一真（香川）は「ベストを尽くします」とクールに決めた。施行者推薦で出場する寺田千恵（岡山）は「推薦ありがとう