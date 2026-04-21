きょうは晴れた所が多くなりましたが、春がすみの所もありました。鳥取、松江、山口、彦根、京都、福島で黄砂を観測しました。あすにかけて広範囲で黄砂が飛ぶ予想になっています。【CGで見る】あす22日(水)の3時間ごとの黄砂の予想シミュレーションあすも黄砂飛来で洗濯物の外干し注意西風に乗って、あすも日本付近に黄砂が飛来する見込みです。きょうほどの濃度ではないものの、空がかすんだり、洗濯物や自動車に付着する可能性