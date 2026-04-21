「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２１日、宮島）宮島で行われた２０回大会で、名人位の座についた今垣光太郎（５６）＝福井・６３期・Ａ１＝が、初日４Ｒで逃げを決め、１着スタートを決めた。ただ「福島（勇樹）選手とは足の差を感じました。ピストンが替わって、ペラも替わってますし普通です。４０％もないですね。体感では３０％チョイくらいです」と手応えはもうひとつ。それでも「前検は起こしがダメで