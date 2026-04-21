私はサリ、38歳です。夫・エイタ（40歳）と小学4年生の娘・エナ（10歳）、息子・レン（2歳）との4人暮らし。ある日、私はエナの友達から「オバサン」と呼ばれてショックを受けました。まだまだ自分は若いと思いたいのです。母からは「歳を重ねたからこその魅力もある」と言われました。同級生の考え方は「若さや美を追求したい」「見た目で評価されない今がラク」とさまざまです。私にとってしっくりくるのはどういう価値観なので