嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第8話ハードル高すぎ……【編集部コメント】義父に買ってもらうアクセサリー……。何でしょう……ものすごくざわざわするのは……。もちろん気にしないという方もいらっしゃるで