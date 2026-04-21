本格的な登山シーズンを前に県警の山岳捜索救助隊と航空隊の合同訓練が行われ、隊員が救助の手順や連携を確認しました。 合同訓練は登山者の増加が予想される春の行楽シーズンを前に、連携しての救助活動を確認するため県警が毎年実施しているものです。訓練には県警の山岳捜索救助隊と航空隊の隊員、合わせて約３０人が参加しました。 山岳救助隊の隊員は要救助者をヘリで吊り上げる際の資機材の使い方や、上空の