緊迫化する中東情勢を受けて県は、県内経済に及ぼす影響を把握し対策を講じようと関係部局長からなる連絡会議の初会合を開きました。 県国際情勢連絡会議は、中東情勢がもたらす県内経済や生活への影響について、情報を収集し対策を講じようと４月１６日に設置されたものです。 ２１日の初会合には本部長の山本知事のほか、すべての部局長と県警本部長、教育長など２１人が出席し各分野の現状が報告されました。山本知事は、「