県内の企業がメインバンクとして取引している金融機関のうち、群馬銀行がシェア４４．４５％で１７年連続トップだったことが民間の信用調査会社のまとめで分かりました。 帝国データバンク群馬支店のまとめによりますと、群馬銀行をメインバンクとしている県内の企業は１万２１２６社で、シェア４４．４５％と、２００９年の調査開始以来１７年連続でトップを維持しています。 次いで「しののめ信用金庫」が８．１２％、