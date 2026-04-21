安中市の観光庭園で、クルメツツジが見頃を迎え、訪れる人を楽しませています。 淡いピンクや透明感のある白など小ぶりな花を咲かせるツツジ。安中市西上秋間の群馬フラワーハイランドではピンク色の花を咲かせる３万本のクルメツツジがいま、見頃を迎えています。 群馬フラワーハイランドは斜面に広がる５万平方メートルの敷地に約５０種類の草花が植えられ四季折々の花を咲かせることで知られています。現