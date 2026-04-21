４１年前に乗客乗員５２０人が犠牲となった日航機墜落事故の記憶を語り継いでいこうと、藤岡市で講演会が開かれました。 この講演会は日航機墜落事故で、延べ２６６人が遺族の支援にあたった藤岡市のボランティア連絡協議会がまいとし開催しているものです。ことしは日航機が墜落した事故現場の御巣鷹の尾根を２０年にわたって管理する黒沢完一さんが登壇しました。 山の整備や遺族との交流について紹介した黒沢さんは、大切に