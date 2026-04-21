これからの気象情報です。 22日(水)は、空気がカラカラになりそうです。 ◆警報・注意報 現在、沿岸部に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町に融雪注意報、また中越と上越の各地には乾燥注意報が出ています。 ◆4月22日(水)の天気 ・上越地方 日差しの届く時間が長いでしょう。 最高気温は22℃前後まで上がる見込みで、昼間は薄着で過ごせそうです。 ・中越地方