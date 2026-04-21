知事選の告示を5月14日に控え、県選挙管理委員会は立候補予定者説明会を開きました。 説明会には、いずれもすでに出馬を表明している現職の花角英世さん、立憲民主党所属の県議会議員・土田竜吾さん、元五泉市議会議員の安中聡さんの3陣営が参加。県選管の担当者らが立候補の届け出に必要な書類を配り、政見放送の収録方法や選挙運動の注意などを説明しました。 知事選をめぐっては、自民・公明・国民・維新が花角さんへ