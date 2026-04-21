気象台は県内の黄砂の飛来について、22日(水)にかけて視界不良や交通障害に注意するよう呼びかけています。 こちらは上越市から届いた21日(火)午前9時すぎの映像。青空が広がっていますが、市街地上空はうっすらかすんで見えます。こちらは21日(火)午後1時ごろの糸魚川市の沿岸。明らかに見通しが悪くなっています。優雅に泳ぐこいのぼりも、今日は少しにごった空気のなかを･･･。 ■上越市から 「(Q.遠くを見ると？)黄