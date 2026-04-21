市民の要望で2年越しに実現しました。19日、小千谷市で航空自衛隊のアクロバット飛行チーム『ブルーインパルス』が空を舞い、迫力あるパフォーマンスを披露しました。 19日午前、JR小千谷駅前は人や車で混雑していました。信濃川の堤防や建物の屋上などで大勢の人が待っていたのは･･･。 ■白井希咲記者 「たったいま、青と白の機体『ブルーインパルス』が見えてきました。6機の機体が整列しな