日中のアパート火災にあたりは騒然となりました。三条市の2階建てアパートで火事があり、住人の女性1人が足をやけどして病院に搬送されました。 火事があったのは、三条市西四日町1丁目のアパート『茜荘』です。警察と消防によりますと、21日正午前「屋根裏が燃えている」と住人から消防に通報がありました。 ■梶葉康介記者 「こちらが現場のアパートです。現在、火は確認出来ませんが白い煙