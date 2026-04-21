犬との触れ合いを通して生徒の心のケアなどに繋げる「スクールドッグ」の本格導入が広島市内の学校で始まりました。 中区の安田女子中学・高校にやってきたのはラブラドールレトリーバーの「シュリ」です。 スクールドッグは盲導犬になるための訓練を受けた犬で、生徒たちの心のケアや思いやりの心を育むために学校に派遣されます。 協会によりますとスクールドッグを学校に常駐させる